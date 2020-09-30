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Принципы работы журналиста. Соблюдаются ли они на акциях протеста?

30 сентября 2020 16:04
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Новости Беларуси. Правдивость, точность, объективность. На этих принципах строится работа настоящего журналиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но что не сделаешь ради заветного эксклюзива? А если это еще и душераздирающая история, то аудитория точно оценит. И вроде бы уже и не столь важно, что в ход пошли запрещенные приемы: передергивание фактов и откровенная желтизна. Как же репортеру оставаться беспристрастным? И может ли называть себя журналистом тот, кто принял одну из сторон конфликта?

Рассуждения на тему в нашем следующем сюжете.

Принципы работы журналиста. Соблюдаются ли они на акциях протеста?-1

Я ваш материал не видела, но...

Позор!

Говорите правду и показывайте!

Принципы работы журналиста. Соблюдаются ли они на акциях протеста?-4

Такое негодование протестующих вызывают материалы государственных СМИ. Говорят: не показывают правду. Ту самую правду, которая единственно верная, которую хотят видеть – о жертвах произвола. Например, такую.

Принципы работы журналиста. Соблюдаются ли они на акциях протеста?-6

Что случилось, скажите?

Душераздирающие фотографии, громкие заголовки. Но не упустили ли оппозиционеры что-то важное? Вот полная версия инцидента.

Принципы работы журналиста. Соблюдаются ли они на акциях протеста?-9

Принципы работы журналиста. Соблюдаются ли они на акциях протеста?-11

Принципы работы журналиста. Соблюдаются ли они на акциях протеста?-13

Принципы работы журналиста. Соблюдаются ли они на акциях протеста?-15

Принципы работы журналиста. Соблюдаются ли они на акциях протеста?-17

Принципы работы журналиста. Соблюдаются ли они на акциях протеста?-19

Фейки, передергивание фактов, а иногда и прямая ложь – все это мало волнует оппозиционные издания, ведь в их борьбе с режимом все средства хороши.

Принципы работы журналиста. Соблюдаются ли они на акциях протеста?-22

Пропагандисты! Вы не журналисты!

Громкое заявление, но на вопрос о том, кто такие настоящие журналисты, мужчина не растерялся и выпалил.

Принципы работы журналиста. Соблюдаются ли они на акциях протеста?-25

Белсат, Евроньюс!

Да, это те самые объективные медиа, которые выбрали сторону митингующих, нарушив непреложный закон журналистики – быть беспристрастным.

Принципы работы журналиста. Соблюдаются ли они на акциях протеста?-28

Что же вы не снимаете? А?

Полное игнорирование того, что как раз снимаем. Девушка с бейджиком одного из изданий, которое работало на женском марше. Мы решили найти коллегу по цеху и извиниться, что не смогли сработать объективно, как она.

Принципы работы журналиста. Соблюдаются ли они на акциях протеста?-31

Ведь ею движет профессиональный долг, а не политические предубеждения. Хотя, подождите…

Принципы работы журналиста. Соблюдаются ли они на акциях протеста?-34

Екатерина Винокурова: «Это очень старая ловушка, в которую попались очень многие журналисты»

Получается, что в глазах протестующих настоящий журналист лишь тот, кто разделяет их точку зрения и пренебрегает профессиональной этикой. И никак иначе.

# Акции протеста # общество # Евгений Поболовец # Фотофакт

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