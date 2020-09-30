Принципы работы журналиста. Соблюдаются ли они на акциях протеста?

Новости Беларуси. Правдивость, точность, объективность. На этих принципах строится работа настоящего журналиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но что не сделаешь ради заветного эксклюзива? А если это еще и душераздирающая история, то аудитория точно оценит. И вроде бы уже и не столь важно, что в ход пошли запрещенные приемы: передергивание фактов и откровенная желтизна. Как же репортеру оставаться беспристрастным? И может ли называть себя журналистом тот, кто принял одну из сторон конфликта? Рассуждения на тему в нашем следующем сюжете.

Я ваш материал не видела, но... Позор! Говорите правду и показывайте!

Такое негодование протестующих вызывают материалы государственных СМИ. Говорят: не показывают правду. Ту самую правду, которая единственно верная, которую хотят видеть – о жертвах произвола. Например, такую.

Что случилось, скажите? Душераздирающие фотографии, громкие заголовки. Но не упустили ли оппозиционеры что-то важное? Вот полная версия инцидента.

Фейки, передергивание фактов, а иногда и прямая ложь – все это мало волнует оппозиционные издания, ведь в их борьбе с режимом все средства хороши.

Пропагандисты! Вы не журналисты! Громкое заявление, но на вопрос о том, кто такие настоящие журналисты, мужчина не растерялся и выпалил.

Белсат, Евроньюс! Да, это те самые объективные медиа, которые выбрали сторону митингующих, нарушив непреложный закон журналистики – быть беспристрастным.

Что же вы не снимаете? А? Полное игнорирование того, что как раз снимаем. Девушка с бейджиком одного из изданий, которое работало на женском марше. Мы решили найти коллегу по цеху и извиниться, что не смогли сработать объективно, как она.

Ведь ею движет профессиональный долг, а не политические предубеждения. Хотя, подождите…