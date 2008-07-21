Принцип одной остановки на границе — на контроле у председателя Госпогранкомитета Беларуси Игоря Рачковского

Сегодня глава ведомства проинспектирует его реализацию. Началом станет брестский участок границы — пункт пропуска Варшавский мост. А завтра проверят работу подчинённых на гродненском направлении. Напомню, на последнем заседании коллегии Госпогранкомитета была поставлена задача к концу июля организовать работу пунктов пропуска таким образом, чтобы для оформления документов гражданам даже не приходилось выходить из машины. Речь идёт о так называемых зеленых коридорах. В первую очередь нововведение коснется тех пунктов пропуска, где уже сформирована система одной остановки.