Принцип "одного окна" бережет время и здоровье

Внедрение в Беларуси системы "электронного правительства" является стратегической задачей.

Об этом заявил глава Администрации Президента Республики Беларусь Геннадий Невыглас в Мингорисполкоме на совещании по вопросам дебюрократизации государственного аппарата.

Он посетил несколько столичных объектов, работающих по принципу "одного окна", и лично убедился в том, что новые технологии и изменение стиля работы чиновников являются основным принципом построения государства для народа.

Ежедневно за консультацией в Службу "одного окна" Мингорисполкома приходят около ста человек. Пока перечень административных процедур не велик, но уже сейчас можно констатировать - минчанам приходится меньше ходить по кабинетам.

В Партизанском районе столицы городская служба "одно окно" расположилась в левом крыле первого этажа здания администрации. Кроме четырех окошек специалистов - филиал "Беларусбанка", стенды с полным объемом информации и гордость районного руководства - инфокиоск. Все для удобства посетителей.

Доступен и обмен электронной информацией. Например с УЖХ Мингорисполкома. Глава администрации Президента Геннадий Невыглас автоматизированной системой поинтересовался лично.

За прошлый год в "одно окно" Администрации Партизанского района заглянули более десяти тысяч жителей, за первое полугодие нынешнего - уже около девяти тысяч - то есть каждый десятый. Но главное - оценка самих минчан. "Одно окно" и время помогает сэкономить и настроение не испортить.

Принцип "одного окна" - на вооружении и у столичных коммунальщиков. В расчетно-справочном центре Первомайского района начинали с оказания нескольких услуг. Теперь их более десятка. В будущем планируют ввести еще одно новшество - заказ справки по телефону. Еще одно ноу-хау - объединение ряда баз данных в одну локальную сеть.

В Минском городском агентстве по государственной регистрации недвижимости и земельному кадастру - тоже кардинальные изменения. После введения электронной системы управления потоками клиентов и очереди исчезли и улыбки на лице посетителей уже не редкость. Глава администрации отмечает - сделано многое, но это только начало. Чтобы изжить формализм и волокиту - чиновникам прежде всего нужно менять стиль работы.

Впрочем, понимание отметил глава Администрации Президента, должно быть обоюдным. Власть, выполняя свою функцию перед населением, вправе требовать от человека выполнения его гражданских обязанностей.