Прими участие в обсуждении проекта программы демографической безопасности страны!

Министерство труда и социальной защиты предлагает принять участие в обсуждении проекта Национальной программы демографической безопасности Беларуси до 2010 года.

Отзывы можно направлять по электронной почте press@mintrud.gov.by.

В проекте документа семь подпрограмм, в частности, "Стимулирование рождаемости и укрепление семьи", "Охрана здоровья матери и ребенка", "Формирование здорового образа жизни".

В течение пяти лет планируется выйти на следующие целевые показатели: увеличение общего коэффициента рождаемости - до 10-11 на тысячу человек; достижение ожидаемой продолжительности жизни - 70-72 года; обеспечение ежегодного прироста населения до 5 тысяч человек за счет внешней миграции преимущественно лиц трудоспособного возраста.