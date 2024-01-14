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Приметы на погоду и будущий урожай. На что обратить внимание в середине января?

14 января 2024 08:44
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы!  О них рассказали в программе «Плюс-минус».

Приметы на погоду и будущий урожай. На что обратить внимание в середине января?-1

14 января – Васильев день. По приметам в этот день судили о будущем урожае. Например, снег или сильный мороз обещали плодородный год. Ясное звездное небо сулило урожай гороха и ягод, а вьюга – хороший сбор орехов.

15 января – Сильвестров день (или Куриный праздник). Ночью смотрели на месяц: если оба рога остры и ярки – к ветру, если оба рога круты – к морозу, отлогие рога предвещали ненастье. Вьюгу сулили и сороки, если летали вблизи жилья.

Приметы на погоду и будущий урожай. На что обратить внимание в середине января?-4

16 января – Гордеев день. Согласно народным приметам, погода в этот день показывала, каким будет март. Кроме того, большие белые облака в небе предвещали вьюгу.

17 января – Зосима Пчельник. Чистое небо с полной луной в этот день предвещало сильное половодье. А если при безоблачном небе еще и морозно – значит холода будут стоять еще долго.

Приметы на погоду и будущий урожай. На что обратить внимание в середине января?-7

18 января – Крещенский сочельник (голодный вечер). Для этого вечера существовало множество примет на погоду и будущий урожай. Звездное небо предвещало, что уродится хлеб, снегопад – что вызреет гречка, а метель – что будут хорошо роиться пчелы. Кроме того, сильные ветры с юга предвещали грозовое лето.

19 января – Крещение, Святое Богоявление. С праздником связано понятие «крещенские морозы». Они всегда отличались особой силой, зато после этого дня погода начинала меняться. Люди говорили о морозах: «Трещи не трещи, а минули Водокрещи». В то же время сильный мороз предвещал хороший урожай зерновых. «Силен мороз на Водокрещи – на хлеба не ропщи» – подмечали в народе. Впрочем, хороший урожай предвещали и туман, и снег хлопьями.

Приметы на погоду и будущий урожай. На что обратить внимание в середине января?-10

20 января – Иван Бражник. Праздник Ивана Бражника называли также Перезимником. Говорили, что он о весне весть подает. Ясная и холодная погода в этот день предвещала засушливое лето, а пасмурная и снежная – обильный урожай. 

В середине января белорусов ждет резкое потепление. Подробный прогноз по областным центрам здесь.

# Погода # общество # Ольга Войтенкова

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