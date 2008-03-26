Прийти, увидеть, покорить

14 белорусских альпинистов готовятся к восхождению на высшую точку Северной Африки-гору Тюбкаль. Всю зиму спортсмены тренировались преодолевать снежно-ледовые склоны в горах Италии. Как отмечает руководитель экспедиции Сергей Варивода, уровень подготовки достаточно высокий: техника отработана, коллектив дружный. Кстати, в команде и пять женщин.



Взойти на гору Тюбкаль и водрузить там флаг Беларуси спортсмены планируют за 9 дней в канун дня Победы. Это будет их личная победа еще над одной горой Африки. До этого альпинисты покорили Килиманджаро и Лунные горы.