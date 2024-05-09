«Приходится быть и немецким солдатом, и красноармейцем». Пообщались с реконструктором военно-исторического клуба

Несколько лет назад в Пинске, при городской организации ДОСААФ появился военно-исторический клуб «Полесский солдат». Сегодня клуб объединяет восьмерых пинчан совершенно разных профессий. У реконструкторов есть и блиндаж с офицерским штабом, военные артефакты и очень ценные экспонаты.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Антоновский, командир военно-исторического клуба «Полесский солдат».

Юрий Царев, ведущий:

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