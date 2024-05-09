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«Приходится быть и немецким солдатом, и красноармейцем». Пообщались с реконструктором военно-исторического клуба

09 мая 2024 14:28
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Несколько лет назад в Пинске, при городской организации ДОСААФ появился военно-исторический клуб «Полесский солдат». Сегодня клуб объединяет восьмерых пинчан совершенно разных профессий. У реконструкторов есть и блиндаж с офицерским штабом, военные артефакты и очень ценные экспонаты.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Антоновский, командир военно-исторического клуба «Полесский солдат».

Юрий Царев, ведущий:
Как вы к этому пришли?

«Приходится быть и немецким солдатом, и красноармейцем». Пообщались с реконструктором военно-исторического клуба -1

Александр Антоновский, командир военно-исторического клуба «Полесский солдат»:
Пришел благодаря мотоциклу. Попробовал съездить, посмотреть реконструкцию. Мне понравилось и пока ехал домой, уже заказал себе форму шить. Советский мотоцикл. Я его стилизовал изначально под немецкий, чтобы участвовать в реконструкциях, чтобы он был похож на тот период. Два года я его восстанавливал, два года собирал его, чтобы он был похож, скажем так, приближен к тому периоду.

Приходится быть и немецким солдатом в реконструкциях, и красноармейцем приходиться быть. Но в большей части я в немецкой форме участвую. Заложник мотоцикла. 

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # общество

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