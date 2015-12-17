«Приходите, но не забудьте оставить маску Дарта Вейдера дома»: кинотеатры США вводят ограничения для зрителей «Звездных воин»

Новости США. Кинотеатры США вводят ограничения для зрителей, которые придут на просмотр очередной части культовой саги «Звездные войны».
Премьера фильма «Звездные войны: Пробуждение силы» состоится 17 декабря 2015 года.
Новости США. Кинотеатры США вводят ограничения для зрителей, которые придут на просмотр очередной части культовой саги «Звездные войны».
Премьера фильма «Звездные войны: Пробуждение силы» состоится 17 декабря 2015 года.
Фанатам запретят проносить световые мечи и бластеры на просмотр нового фильма, а также надевать маски и наносить на лицо специальный макияж.
О запрете на использование любой промо-продукции в кинозалах заявили 400 кинотеатров в 40 штатах.
Информация на веб-сайте сети кинотеатров AMC:
Мы не можем разрешить пронос оружия либо других предметов, которые могут причинить неудобства другим зрителям, а также которые будут отвлекать от просмотра. Зрители могут прийти в различных костюмах, однако маски останутся под запретом.
Проще говоря: приходите, но не забудьте оставить бластер и маску Дарта Вейдера дома.
Фото. Дарт Вейдер
Как сообщает газета The Guardian, запрет на определенные виды промо-продукции «Звездные войны» стал результатом растущего беспокойства в отношении безопасности в кинотеатрах США.
Причиной тому стало убийство 2-х женщин на показе фильма «Девушка без комплексов» в городе Лафайет в июле 2015 года и 12-ти человек на ночном показе фильма «Темный рыцарь: возвращение легенды» в 2012 году в городе Аврора, штат Колорадо. Убийцей был человек в костюме Джокера – одного из главных антигероев серии о Бэтмене.
Фото. Джокер, один из главных антигероев серии о Бэтмене
Подобного рода меры безопасности крупные сети кинотеатров США практикуют давно, но к решительным действиям перешли только в 2015 гону, когда на входах в кинотеатры установили металлодетекторы.
В августе 2015, например, на премьере биографического фильма «Голос улиц» работали металлоискатели и было увеличено число охраны в кинотеатрах. К счастью, показ прошел без происшествий.
Перевод: Лилия Соломенкова