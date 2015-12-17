«Приходите, но не забудьте оставить маску Дарта Вейдера дома»: кинотеатры США вводят ограничения для зрителей «Звездных воин»

Новости США. Кинотеатры США вводят ограничения для зрителей, которые придут на просмотр очередной части культовой саги «Звездные войны».

Фанатам запретят проносить световые мечи и бластеры на просмотр нового фильма, а также надевать маски и наносить на лицо специальный макияж.

О запрете на использование любой промо-продукции в кинозалах заявили 400 кинотеатров в 40 штатах.

Информация на веб-сайте сети кинотеатров AMC:

Мы не можем разрешить пронос оружия либо других предметов, которые могут причинить неудобства другим зрителям, а также которые будут отвлекать от просмотра. Зрители могут прийти в различных костюмах, однако маски останутся под запретом.