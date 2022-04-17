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Приходили в храмы семьями. Католики и протестанты встретили Воскресение Христово

17 апреля 2022 10:44
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Новости Беларуси. Важнейший праздник в литургическом календаре – Светлое Воскресение Христово отметили католики и протестанты. С верой, любовью и добром встретили светлый праздник Пасхи верующие, следующие григорианскому календарю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Приходили в храмы семьями. Католики и протестанты встретили Воскресение Христово-1

Минувшей ночью и утром 17 апреля праздничные богослужения собрали в католических храмах сотни прихожан. В корзинах соль, куличи и, конечно, крашеные яйца – символ новой жизни. Пасха считается семейным праздником. В храм люди приходят вместе с родными.  

Приходили в храмы семьями. Католики и протестанты встретили Воскресение Христово-4

– Со светлыми чувствами, с радостью, что сегодня Пасха. Христос воскрес!  
– С Пасхой!  

Приходили в храмы семьями. Католики и протестанты встретили Воскресение Христово-7

– С хорошими светлыми чувствами. Христос воскрес!  

Приходили в храмы семьями. Католики и протестанты встретили Воскресение Христово-10

После службы верующие торопятся домой, чтобы разделить пасхальную трапезу с родными и близкими. Празднование воскресенья Христова по традиции на этом не заканчивается. Впереди Светлая неделя.  

«С новой силой пробуждаются вера, любовь и надежда». Президент Беларуси поздравил католиков и протестантов с Пасхой (подробнее тут).  

# Пасха # общество # Фотофакт

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