Приходили в храмы семьями. Католики и протестанты встретили Воскресение Христово

Новости Беларуси. Важнейший праздник в литургическом календаре – Светлое Воскресение Христово отметили католики и протестанты. С верой, любовью и добром встретили светлый праздник Пасхи верующие, следующие григорианскому календарю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минувшей ночью и утром 17 апреля праздничные богослужения собрали в католических храмах сотни прихожан. В корзинах соль, куличи и, конечно, крашеные яйца – символ новой жизни. Пасха считается семейным праздником. В храм люди приходят вместе с родными.

– Со светлыми чувствами, с радостью, что сегодня Пасха. Христос воскрес!

– С Пасхой!

– С хорошими светлыми чувствами. Христос воскрес!