Приходили в храмы семьями. Католики и протестанты встретили Воскресение Христово
Новости Беларуси. Важнейший праздник в литургическом календаре – Светлое Воскресение Христово отметили католики и протестанты. С верой, любовью и добром встретили светлый праздник Пасхи верующие, следующие григорианскому календарю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минувшей ночью и утром 17 апреля праздничные богослужения собрали в католических храмах сотни прихожан. В корзинах соль, куличи и, конечно, крашеные яйца – символ новой жизни. Пасха считается семейным праздником. В храм люди приходят вместе с родными.
– Со светлыми чувствами, с радостью, что сегодня Пасха. Христос воскрес!
– С Пасхой!
– С хорошими светлыми чувствами. Христос воскрес!
После службы верующие торопятся домой, чтобы разделить пасхальную трапезу с родными и близкими. Празднование воскресенья Христова по традиции на этом не заканчивается. Впереди Светлая неделя.
«С новой силой пробуждаются вера, любовь и надежда». Президент Беларуси поздравил католиков и протестантов с Пасхой (подробнее тут).