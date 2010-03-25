Приговоренный к 845 годам заключения миллионер попросил смягчить наказание на 800 лет

Американский миллионер Шолам Вайс, приговоренный за финансовые махинации в 2000 году к самому длинному сроку тюремного заключения в 845 лет, обратился в суд в надежде на пересмотр приговора.

Адвокаты Шолама Вайса подали обращение в федеральный окружной апелляционный суд о повторном слушании дела, рассчитывая на использование других принципов при определении степени вины мошенника. Предприниматель из Нью-Йорка просит смягчить ему наказание лет на 800, чтобы его срок «составил 35 лет или около того», пишет БЕЛТА.

В 2000 году 55-летний Шолам Вайс был приговорен к 845 годам заключения и штрафу в размере $300 млн. за 78 доказанных случаев вымогательства и мошенничества с использованием электронных средств, а также за отмывание денег во время краха в 1994 году крупной страховой компании «Нэшнл Хэритедж Лайф Иншурэнс». Его сообщник, брокер Кит Паунд, был приговорен тогда к 740 годам тюремного заключения. Спустя четыре года после заключения под стражу Кит Паунд скончался.