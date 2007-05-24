Приговор нарушителям вступительной кампании - исключение

Республиканский институт контроля знаний выявил уже более 1,5 тыс. учащихся школ, не имеющих права сдавать централизованное тестирование.Это ученики 9 или 10 классов, которые не являются выпускниками 2007 года. Их предлагают исключить из числа участников испытаний.

Тем временем, уже более 400 тысяч человек подали заявки на участие в испытаниях. Большинство заявок поступило в столице. Из регионов - в лидерах Гомельская область.

Напомним, что пункты регистрации ЦТ работают с 8.00 до 20.00, включая субботние дни и воскресенье 27 мая. Регистрация абитуриентов, в том числе иностранных граждан, будет проводиться по 1 июня включительно.