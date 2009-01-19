Приговор крупному фальшивомонетчику вынес суд Московского района Бреста

8 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима получил житель областного центра. Он обвиняется сразу по двум статьям: сбыт и хранение поддельной иностранной валюты, а так же наркотических средств. Во время обыска в квартире преступника были изъяты почти 4 тысячи поддельных долларов и 27 граммов амфетамина. Привлечь к ответственности нарушителя закона белорусские правоохранители смогли благодаря совместной операции с украинскими коллегами.