Пригласите Деда Мороза на дом

Посещение "государственного" Деда Мороза со Снегурочкой обойдется минчанам дешевле "частного" - почти в 30 тысяч рублей.Службы быта столицы уже принимают заказы от горожан на визит сказочных героев. Стоимость "сладкого" подарка составит 10 тысяч. Прием заявок будет вестись до 22 декабря. Главный новогодний персонаж со своей внучкой подготовили для детей интересную программу с конкурсами и стихами. При этом время их посещения не скажется на общей стоимости услуги. В то время как визит "частного" Деда Мороза именно в новогоднюю ночь обойдется родителям до 200 тысяч рублей.