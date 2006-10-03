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Приглашают "Дажынкi-2006"

03 октября 2006 13:28
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Около 440 торговых предприятий и организаций со всей Беларуси будут обслуживать республиканский фестиваль-ярмарку тружеников села "Дажынкi-2006".Фестиваль начнется через три дня в Бобруйске. Основные торговые ряды, протяженность которых составит пять километров, разместятся между улицами Социалистической и Октябрьской, а также в районе площади Ленина. Обслуживать их будут свыше трех тысяч человек. От овощей и фруктов до сложной бытовой техники - таков ассортимент ярмарочных товаров. В дни фестиваля торговые предприятия проведут презентации, конкурсы, благотворительные акции и другие мероприятия.
# общество

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