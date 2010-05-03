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Приглашаем 4 мая к стенду «Столичного телевидения» на выставке СМИ в Беларуси

03 мая 2010 19:09
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Ровно в полдень в Минске соберутся телевизионные и радийные журналисты, а также репортёры печатных изданий и информагентств. В столице начнёт работу 14-ая международная выставка СМИ в Беларуси. Все участники готовят специальные презентации. На стенде нашего телеканала вас ожидает много сюрпризов: мы расскажем о секретах телевизионного закулисья, поможем получить автограф известных журналистов и ведущих, а также дадим возможность любому зрителю самому оказаться в роли ведущего новостей «24 часа».
# общество

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