Приглашаем 4 мая к стенду «Столичного телевидения» на выставке СМИ в Беларуси

Ровно в полдень в Минске соберутся телевизионные и радийные журналисты, а также репортёры печатных изданий и информагентств. В столице начнёт работу 14-ая международная выставка СМИ в Беларуси. Все участники готовят специальные презентации. На стенде нашего телеканала вас ожидает много сюрпризов: мы расскажем о секретах телевизионного закулисья, поможем получить автограф известных журналистов и ведущих, а также дадим возможность любому зрителю самому оказаться в роли ведущего новостей «24 часа».