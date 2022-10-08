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Приезжают из Японии и Израиля. Как Московский район стал медицинской столицей Минска? Анонс ток-шоу «Большой город»

08 октября 2022 14:28
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Новости Беларуси. В Московском районе Минска готовится к открытию новое здание 15-й поликлиники. О том, какие возможности откроет новое учреждение здравоохранения, рассказали гости ток-шоу «Большой город» – руководители администрации Московского района. А также поделились подробностями строительства нового детского сада, которое стартовало на прошлой неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Московский район – медицинский район. Почему в столичные центры и другие объекты здравоохранения стремятся попасть пациенты со всего мира?

Приезжают из Японии и Израиля. Как Московский район стал медицинской столицей Минска? Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Обеспечив такое высокое качество и такое состояние, которое позволяет многим нашим высокоразвитым странам, как Япония, Израиль, приезжать и осуществлять у нас операции, это уже говорит об уровне, на котором у нас осуществляется медицинская помощь именно в трансплантологии.

Приезжают из Японии и Израиля. Как Московский район стал медицинской столицей Минска? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Какие преобразования происходят в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии после посещения Президента в феврале 2022 года?

Екатерина Забенько, СТВ:
В настоящее время на базе центра ведется строительство блока трансплантации костного мозга и стволовых клеток.

Приезжают из Японии и Израиля. Как Московский район стал медицинской столицей Минска? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Все самое современное, мировых стандартов, чтобы оказывать услуги всему миру. Поэтому на это будет уделено особое внимание.

И градостроительный фокус. Куда отправится земля из котлована станций Зеленолужской линии метро?

Приезжают из Японии и Израиля. Как Московский район стал медицинской столицей Минска? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Мы внесли предложение о возможности его засыпать и организовать великолепную зону отдыха.

Когда семья – это не просто ячейка, а кладезь творчества, патриотизма и перспективных проектов.

Приезжают из Японии и Израиля. Как Московский район стал медицинской столицей Минска? Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Мы семья спортивная, поэтому один из проектов является спортивным в наших старинных традиционных видах спорта, которые мы давно забыли.

А также главные предстоящие праздники: День матери, День отца и родительская неделя.

Включайтесь в жизнь большого города вместе с телеканалом СТВ 9 октября в 10:00.

# Социальная инфраструктура # общество # Екатерина Забенько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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