Приемные комиссии высших учебных заведений завершили работу

Нынешним летом более 90 тысяч вчерашних школьников станут студентами вузов.

В академии МВД в самую горячую пору "горячая" эпопея вступительной кампании уже позади. Главный милицейский ВУЗ страны на первый курс набрал 360 будущих сотрудников органов правопорядка. Среди них – 36 курсантов в юбках. Кстати, девушек здесь отбирали по отдельной программе. Если парням достаточно было набрать 140 баллов, то слабой половине в два раза больше. Следовательно и конкурс возрастал до 20 человек на место. Теперь у новоиспеченных курсантов другие заботы.

В БНТУ вступительная кампания еще не закончилась. В вузе второго потока страсти накаляются. В национальный технический университет пожелало поступить более восьми с половиной тысяч абитуриентов. Всего на 15 факультетах БНТУ в этом году предоставлено более 4 тысяч бюджетных мест. Итого средний конкурс по всему вузу составлял 2 и 2 человека на место. Ну а на самые популярные экономические специальности доходил до 5. А вот на новые специальности связанные со строительством атомных электростанций особого спроса не наблюдалось. Самый высокий бал зарегистрированный в БНТУ 373, в БГУ - 385 у абитуриента факультета прикладной математики и информатики.

Конкурс в главный вуз страны – БГУ, отмечают в приемной комиссии, в сравнении с предыдущим годом немного ниже. В среднем 2 с половиной человека на место. Но по-прежнему популярными остаются специальности "дизайн", где желания стать студентами у школьников зашкаливали до 16 человек на место. Не отстают в рейтингах и специальности "международные отношения", "правоведение", "архитектура". Зато на военном факультете БГУ ощутился недобор.

Пик напряжения в вузах второго потока прошел. Но давление у абитуриентов остается нестабильным. Говорить о результатах зачисления наверняка - рановато, тем более некоторых еще ждут внутренние вступительные испытания.

Результаты окончательного зачисления станут известны лишь через пару дней. А пока же родителям и абитуриентам остается высчитывать поступил-не поступил. Кстати, полная информация о вступительной кампании-2008 и конкурсах размещается на интернет-сайте http://abiturient.by/