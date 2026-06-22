Приемная кампания-2026 – математика и английский язык стали лидерами по числу стобалльников

Приемная кампания-2026 в Беларуси выходит на финишную прямую, переходя от экзаменационных волнений к жесткому прагматичному расчету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2026 году заветную планку в 583 стобалльника штурмовали выпускники со всех уголков страны. Интрига разрешилась в пользу точных наук. Абсолютный триумф зафиксирован на математике – сразу 216 идеальных результатов. Вторую строчку уверенно удерживают иностранные языки – 197 стобалльников (причем 169 из них – это английский). Замыкает тройку химия и 59 высших баллов.

Но главный феномен июня 2026 года – это физика. Количество «соток» здесь выросло почти в 4 раза: 43 абсолютных результата против скромных 11 в 2025 году. При этом эксперты отмечают: тесты не были простыми. Например, средний балл по той же математике – 46,1, а по истории Беларуси в контексте всемирной истории – 46,2. Это говорит о том, что случайных стобалльников в системе нет – это результат колоссального труда.