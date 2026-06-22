Приемная кампания-2026 – математика и английский язык стали лидерами по числу стобалльников

Приемная кампания-2026 в Беларуси выходит на финишную прямую, переходя от экзаменационных волнений к жесткому прагматичному расчету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси прошел заключительный резервный день ЦЭ и ЦТ.
Приемная кампания-2026 в Беларуси выходит на финишную прямую, переходя от экзаменационных волнений к жесткому прагматичному расчету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси прошел заключительный резервный день ЦЭ и ЦТ.
В 2026 году заветную планку в 583 стобалльника штурмовали выпускники со всех уголков страны. Интрига разрешилась в пользу точных наук. Абсолютный триумф зафиксирован на математике – сразу 216 идеальных результатов. Вторую строчку уверенно удерживают иностранные языки – 197 стобалльников (причем 169 из них – это английский). Замыкает тройку химия и 59 высших баллов.
Но главный феномен июня 2026 года – это физика. Количество «соток» здесь выросло почти в 4 раза: 43 абсолютных результата против скромных 11 в 2025 году. При этом эксперты отмечают: тесты не были простыми. Например, средний балл по той же математике – 46,1, а по истории Беларуси в контексте всемирной истории – 46,2. Это говорит о том, что случайных стобалльников в системе нет – это результат колоссального труда.
Теперь фокус внимания смещается на кадровые запросы экономики. В 2026 году 46 вузов страны готовы принять почти 50 тысяч первокурсников. Главный тренд – усиление бюджетной формы обучения. Бесплатными будут около двух третей всех мест.
Государство четко расставило приоритеты. Четверть всего бюджета – это будущие инженеры – более 7,5 тысячи мест. В лидерах также педагогический профиль – почти 4 тысячи и чуть меньше – медицина.
Университеты ведут борьбу за сильного абитуриента, и региональные вузы сегодня не просто удерживают планку, а создают мощную конкуренцию столичным высшим учебным заведениям. Они привлекают молодежь гибкостью и эксклюзивными профилями.