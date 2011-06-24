Приехавшие в Крым туристы жалуются на очень холодную воду в море

В Ялте всего 10 градусов. Об этом сообщила начальник Севастопольской гидрометеорологической обсерватории Валентина Наумова.

«Из-за течения нагретый солнцем верхний слой воды сменился на глубинный холодный. А вот когда море потеплеет, мы спрогнозировать не можем — все зависит от природы», — сказала она.

По ее словам, такое явление, как правило, может продержаться от одной до трех недель. Также прогнозируется, что после 26 июня в Крыму начнутся дожди, сообщает ctv.by со ссылкой на «Новости Севастополя».

У Южного берега Крыма вода в море ледяная. Виной этому стало природное явление, называемое апвеллинг. Это процесс, при котором глубинные воды, не прогретые солнцем, поднимаются к поверхности.

Явление затронуло и севастопольские бухты южного берега — Ласпи и Батилиман. И если в районе базы отдыха «Чайка» в Батилимане температура морской воды утром 22 июня была +18 градусов, то на пляже в лагере «Ласпи» — +13 градусов. В Форосе морская вода еще холоднее — всего +10 градусов, сообщает «Севастопольское агентство новостей»