Прямой эфир

Придётся искать тень. Рассказываем о погоде до конца недели

16 июля 2021 08:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Половина лета позади, но температурные рекорды продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Придётся искать тень. Рассказываем о погоде до конца недели-1

Новости Беларуси. Если поначалу после холодного мая теплые дни радовали, то теперь жара начала изрядно утомлять. Пить много воды, пользоваться солнцезащитным кремом, искать прохладу на природе и в тени придется и в последующие дни – до воскресенья, 18 июля, жара остается.

Максимальная температура воздуха достигнет отметки +36 °С. Обещают синоптики дожди и грозы.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Славянский базар» существует во имя людей, дружбы и единства
16 июля 2021 07:20

Александр Лукашенко: «Славянский базар» существует во имя людей, дружбы и единства

В Беларуси начали выдавать сертификаты ЦТ. Могут ли их получить родители?
16 июля 2021 06:33

В Беларуси начали выдавать сертификаты ЦТ. Могут ли их получить родители?

В Беларуси срок самоизоляции из-за коронавируса сократили до 7 дней
16 июля 2021 06:30

В Беларуси срок самоизоляции из-за коронавируса сократили до 7 дней