Придётся искать тень. Рассказываем о погоде до конца недели

Половина лета позади, но температурные рекорды продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Половина лета позади, но температурные рекорды продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Если поначалу после холодного мая теплые дни радовали, то теперь жара начала изрядно утомлять. Пить много воды, пользоваться солнцезащитным кремом, искать прохладу на природе и в тени придется и в последующие дни – до воскресенья, 18 июля, жара остается.
Максимальная температура воздуха достигнет отметки +36 °С. Обещают синоптики дожди и грозы.