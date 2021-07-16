Придётся искать тень. Рассказываем о погоде до конца недели

Новости Беларуси. Если поначалу после холодного мая теплые дни радовали, то теперь жара начала изрядно утомлять. Пить много воды, пользоваться солнцезащитным кремом, искать прохладу на природе и в тени придется и в последующие дни – до воскресенья, 18 июля, жара остается.

Максимальная температура воздуха достигнет отметки +36 °С. Обещают синоптики дожди и грозы.