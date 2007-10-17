Причины падения вертолета в Гомельской области выясняются

Украинские специалисты будут выяснять причину падения сверхлегкого вертолета в Гомельской области. Представители завода-изготовителя специально вызваны из Полтавы. В числе предварительных причин аварии - неисправность двигателя, топливной системы, системы управления, ошибка экипажа. Расследованием происшествия занимается транспортная прокуратура. Напомним, двухместный вертолет упал с высоты 300 метров во вторник при проведении тренировочного полета. Оба летчика получили травмы различной степени тяжести, машина не подлежит восстановлению.



В Гомель из Украины прибыли сотрудники конструкторского бюро предприятия "Аэрорекотер". Это представители завода - изготовителя вертолёта, который, накануне упал в гомельском аэропорту. На данный момент над установлением причин случившегося работает комиссия департамента по авиации Минтранса. На разбирательство отведено 30 суток.