Прибывающая вода в белорусских реках затапливает многие частные подворья

Наиболее сложные паводки прогнозируются в Витебской, Гомельской и Брестской областях.

Причем подтопления будут не столько от разлива рек, сколько из-за талых вод. Информация о них уже поступает.

В большой воде в минувшие дни оказались частные подворья в Гомельской, Витебской и Минской областях. На крупные транспортные артерии страны паводок существенного влияния не окажет.

Большую обеспокоенность вызывают местные дороги, особенно грунтовые, проходящие через дамбы. В воде окажутся и сельхозугодья.

Однако, по мнению специалистов, это не критическое явление. Многое сейчас зависит от осадков.

По прогнозам синоптиков, а они сегодня отмечают профессиональный праздник, погода в Беларуси на текущей неделе будет неустойчивой. Временами дожди. А в выходные могут быть и первые весенние грозы.