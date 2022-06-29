Прибалты активно пользуются белорусским безвизом – всё дело в ценах

В основном жители прибалтийских республик закупаются топливом, сигаретами и продуктами. Например, литр бензина в Вильнюсе стоит более двух евро, а в Беларуси меньше евро. Такая же ситуация и с продуктами. В Беларуси все дешевле минимум в два раза. Поэтому все больше жителей прибалтийских республик хотят приехать в нашу страну. Так за последние 30 дней Беларусь посетили более 50 тысяч литовцев и около 18 тысяч латвийцев. А наиболее интенсивный поток регистрируется в выходные дни. В Беларуси безвизовый режим для граждан Литвы и Латвии действует по 31 декабря 2022 года. Кроме того, сняты ковидные ограничения для въезда в страну – ПЦР-тест или сертификат о вакцинации не нужны.