При сбыте фальшивых долларов задержан гражданин России

Установлено, что с марта по сентябрь он рассчитывался фальшивыми купюрами.

Подозреваемый пояснил, что доллары попали к нему после продажи автомобиля в Москве. Когда он понял, что деньги фальшивые - нашел способ возврата. По объявлениям в газете он покупал за подделки технику, потом продавал за меньшую стоимость. Задержанный рассказал, что таким способом ему удалось приобрести радиотелефон, мобильный телефон и ноутбук.

- Со мной этими деньгами рассчитались в Москве, и я хотел их оправдать, отбить, - рассказывает он.

Теперь фальшивомонетчику грозит до 15 лет заключения.

- При его личном обыске было обнаружено еще 7 аналогичных купюр. Кроме этого, не исключено, что таких поддельных банкнот было больше, поэтому, если кто-то из граждан пострадал от действий указанного подозреваемого, просим обращаться по телефонам МВД - 218 75 75 , 229 47 23 или 102, - сообщила Вероника Посметьева, оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями МВД Республики Беларусь.