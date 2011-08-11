При отсутствии в магазине нужного размера одежды для школьника можно оставить заявку в специальной тетради

Четыре банка Беларуси начали выдавать льготные кредиты на приобретение товаров для школьников. Такую поддержку по необходимости окажут всем категориям граждан. Делать покупки по безналичному расчету можно будет как в государственных универмагах, так и у предпринимателей до 1 октября.

Одеть двоих вытянувшихся за лето сыновей – дело непростое, говорит Елена Романчик. Если длина брюк и рукавов впору, то ширина пиджака великовата. Однако семья ушла с покупками.

Елена Романчик:

Белорусское дешевле, чем импортное. Здесь вот можно два купить за эти деньги.

Товары для школьников в Беларуси продают более двух тысяч магазинов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». При необходимости можно разукомплектовывать костюмы. А редкие размеры и модели, как утверждает Минторг, можно заказать в любом магазине. Ведь белорусские предприятия, по словам представителей легпрома, шьют одежду для школьников до 52 размера.

Людмила Пархамович, начальник управления организации торговли и маркетинга концерна «Беллегпром»:

Ростовка – 188, но есть и больше. Детская обувь – 42 размер.

Минторг поясняет: если не нашлось на вешалке в детском отделе подходящей формы, нужно обратиться к продавцу или к заведующему секцией. Ведь вместо того, чтобы переплачивать за костюм великовозрастному ребенку во взрослом отделе, нужно оставить заявку в книге покупательского спроса детской секции.

Мы обзвонили три крупных универмага Минска. Нам предложили поискать 50-й размер для подростка во взрослом отделе и не по детским ценам.

Нина Пашко, начальник управления организации потребительского рынка непродовольственных товаров Министерства торговли Республики Беларусь:

Если на сегодня размер отсутствует или модель такая отсутствует, то можно и нужно оставить заявку, чтобы нам проработать по предприятиям и выполнить эту заявку.

Такую тетрадь заявок показали нашей съемочной группе в минском универмаге. Однако есть сомнения, что далеко не каждый покупатель знает о ее существовании.

Ирина Макаревич, заместитель заведующего секцией детской одежды универмага:

Если на данный момент нет на детей таких размеров, то существует тетрадка заявок, где мы конкретно пишем какие нужны размеры. И в течение недели решаем этот вопрос.

На школьные товары в Беларуси установлены минимальные торговые надбавки, многие магазины проводят выгодные акции-распродажи.

Также в четырех белорусских банках есть возможность взять льготные кредиты на покупку верхней школьной одежды, обуви, рюкзаков и сумок. В этом случае деньги будет перечислять сам банк на расчетные счета торговых организаций и индивидуальных предпринимателей в оплату представленных чеков. Сумму до 300 базовых величин, а это порядка 10,5 миллионов рублей, родители могут потратить до 1 октября, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Сукора, заместитель начальника управления розничных услуг банка:

Кредитополучатель предоставляет в банк пакет документов, подтверждающие доходы, документы, удостоверяющие личность, свидетельство о рождении ребенка.

Кредит предоставляется сроком до трех лет под 10% годовых.

На повышенный спрос на детскую одежду, особенно в приграничьи. И это несмотря на то, что объемы продаж школьного ассортимента в нынешнем сезоне, по сравнению с прошлым годом, увеличены в полтора раза.