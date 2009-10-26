При Минском городском совете депутатов сформировали Молодежную палату

В числе претендентов были полторы тысячи старшеклассников, однако помогать депутатам станут 55 лучших.

Школьникам предстоит разработать проекты, которые не только сделают жизнь молодежи интереснее, но и принесут пользу городу. Сейчас победители делятся опытом в городском лагере «Лидер», а уже 1 ноября примут участие в сессии Молодежной Палаты. Проекты молодых депутатов носят рекомендательный характер, но, как показывает практика, большинство из них внедряется в жизнь.

- Молодые люди внесли несколько предложений по улучшению школьного питания, по организации площадок по экстремальным видам спорта, и такие площадки были организованы. И другие предложения. Например, письмо молодым водителям, которые бы обратили внимание на необходимость соблюдения правил дорожного движения, - рассказал Михаил Матусевич, председатель Минского городского совета депутатов.