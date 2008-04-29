При крушении украинского вертолета Ми-8 в Черном море погиб гражданин Беларуси

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС страны в Крыму. Вертолет разбился утром в понедельник. Александр Белов 1967 года рождения был сотрудником украинской компании "Черноморнефтегаз". Вместе с белорусом жертвами катастрофы стали еще 16 пассажиров и три члена экипажа. Напомним, трагедия авария вертолета произошла накануне при столкновении с буровой установкой. При заходе на посадку он задел задним винтом опорную колонну, упал на нефтяную платформу, взорвался и загорелся. Все находившиеся на борту погибли. О том, что сейчас происходит в районе бедствия, нам сообщили в главном управлении МЧС Украины в Крыму.