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При безоблачном небе в ночь на четвертое января белорусы смогут увидеть до 120 падающих звезд

03 января 2011 14:58
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На небе будет появляться в среднем около двух метеоров в минуту.

А четвертого ноября в 8.40 по белорусскому времени на Земле начнется частичное солнечное затмение, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Его смогут наблюдать жители Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Луна закроет солнечный диск на 86% до 13.00.

Виктор Малыщиц, сотрудник обсерватории БГУ:
Для того, чтобы увидеть такое явление, достаточно иметь хорошую защиту для ваших глаз. Например, солнцезащитные очки.
Если погода будет хорошая, то мы сможем увидеть это во всей красе. Если будут тучи, то часов в 11 можно будет почувствовать, что небо потемнеет, краски посереют.

# общество

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