Президенты Беларуси и Казахстана провели телефонный разговор

Отмечена высокая динамика контактов на различных уровнях. Только за последние полгода состоялся ряд знаковых двусторонних визитов. Казахстан посетили премьер-министр и глава белорусского МИД, а в Минске принимали председателя Мажилиса Парламента Казахстана.

Минск и Астана укрепляют стратегическое партнерство. Итоги интенсивного полугодия и планы на перспективу. Эти темы были в центре внимания во время телефонного разговора Александра Лукашенко с Касым-Жомартом Токаевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенты также обсудили график предстоящих мероприятий и визитов. В конце мая в Астане пройдут Высший Евразийский экономический совет и Евразийский экономический форум. Главы государств рассмотрели перечень вопросов, которые будут формировать повестку этих международных мероприятий.

В преддверии общего великого праздника – Дня Победы – лидеры стран обменялись поздравлениями, пожелав народам Беларуси и Казахстана мира и благополучия. Кроме того, Александр Лукашенко возобновил приглашение казахстанскому коллеге совершить официальный визит в нашу страну, чтобы комплексно обсудить все актуальные вопросы в двусторонней повестке, определить перспективные проекты и планы на будущее.

Осенью 2026 года в Минске также ожидают с визитом казахстанскую делегацию во главе с премьер-министром для участия в Евразийском межправительственном совете и международной выставке «ИННОПРОМ».