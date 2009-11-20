Президенту Беларуси представили скорректированный генплан Минска до 2030 года

Александр Лукашенко в целом одобрил идеи столичных градостроителей и зодчих.

Как доложил главе государства главный архитектор Виктор Никитин, в соответствии с проектом генерального плана население Минска не должно превысить два миллиона жителей.

Архитекторы сегодня также представили Президенту виртуальную модель будущего музея Великой Отечественной войны.

Президент поддержал многие предложения архитекторов по обустройству Минска. Подчеркнув при этом, что его застройка, конечно, в определенной степени будет уплотняться, и столица должна прирастать за счет городов-спутников.

Александр Лукашенко также поддержал предложение о строительстве новой кольцевой дороги. В ходе обсуждения проекта генплана большое внимание было уделено вопросам решения транспортной проблемы в белорусской столице.

Александр Лукашенко:

- Минск должен, прежде всего, прирастать за счет городов-спутников. Уплотнять мы Минск, конечно, будем, но столицу особо не уплотнишь, это 3-5 тысяч человек, не больше. Что касается второго транспортного кольца, оно обязательно нужно.

Виктор Никитин, главный архитектор Минска:

- Все европейские города прошли через транспортные проблемы. Это не новая проблема. Мы на первом этапе закроем Верхнюю часть города для транспорта.