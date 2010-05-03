Президентский спортивный клуб чествует ветеранов Великой Отечественной войны, а также физкультуры

На встречу пришли не только известные спортсмены и заслуженные тренеры, но и участники Великой Отечественной.

Церемония стала финалом благотворительной акции. В ее рамках клуб оказал материальную помощь объединению ветеранов физкультуры.

Ксения Голуб, пресс-секретарь Президентского спортивного клуба:

Мы встречаем действительно уникальных людей — ветеранов физической культуры и спорта — почетных членов данной организации, а также участников Великой Отечественной войны. Это заслуженные спортсмены, тренеры, а также все те, благодаря кому 9 мая мы будем праздновать очередную годовщину Великой Победы.

Василий Князев, заслуженный тренер СССР:

Сейчас мы продолжаем патриотическую работу со школьниками, студентами, военнослужащими. Мы стараемся держать себя в тонусе, не стареть. Вот я, например, пою в ветеранском хоре.