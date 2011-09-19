Президент УЕФА Мишель Платини посетит Минск в начале октября

Он приедет в Минск, чтобы поздравить белорусскую футбольную общественность со 100-летием футбола в Беларуси.

Планируется, что Мишель Платини, а также другие гости примут участие в закладке капсулы в основание Центра подготовки национальных сборных. Также президент УЕФА встретиться с юными участниками турнира, посвященного 100-летию белорусского футбола. Завершится день официальным приемом от имени АБФФ.

К слову, празднования векового юбилея белорусского футбола в августе в Гомеле. Именно в этом городе 100 лет назад первый футбольный матч в стране. В торжественных мероприятиях принимают участие более 20 представителей национальных футбольных федераций, ФИФА и УЕФА, сообщает ctv.by.