Президент принял с докладом Наталью Петкевич

Деньги, вырученные от перехода на адресную социальную помощь, направят на реализацию программы "Дети Беларуси". О ходе подготовки законопроекта об упорядочении социальных льгот Александру Лукашенко сегодня доложила заместитель главы Администрации Президента Наталья Петкевич.Глава государства поручил в ближайшее время разработать проект указа Президента об адресной социальной помощи. Документ должен выйти в свет одновременно с новым законопроектом.

Сегодня же Наталья Петкевич доложила Александру Лукашенко о ходе рассмотрения уголовных дел, находящихся на особом контроле у главы государства. Особое внимание уделено ряду руководящих лиц и владельцев мебельных салонов, которые, работая на белорусском рынке, нарушали налоговое и таможенное законодательства. Александр Лукашенко в ходе встречи высказал твердую позицию - виновные должны компенсировать государству причиненный ущерб.