Президент поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

Новости Беларуси. Белорусские спасатели проявляют высокий профессионализм в своей деятельности. Об этом говорится в поздравлении главы государства работникам и ветеранам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

Александр Лукашенко отметил, что в этот праздничный день мы традиционно чтим память тех, кто отдал долг Родине ценой своей жизни, чье мужество и самоотверженность позволили спасти множество людей от гибели.

Президент выразил особые слова признательности ветеранам, которые стояли у истоков создания спасательного ведомства, а сегодня передают свой богатый опыт молодому поколению.

Глава государства убежден: опираясь на славные традиции, сотрудники МЧС и впредь будут успешно решать возложенные на них задачи, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.