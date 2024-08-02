Президент поздравил сотрудников и ветеранов КГК с профессиональным праздником

Изо дня в день они стоят на страже экономической безопасности, интересов государства и народа, следят за исполнением законодательства. Свой профессиональный праздник отмечают работники органов госконтроля, а ведомство круглую дату – 30-летие с момента образования КГК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудников и ветеранов поздравил глава государства, выразив уверенность, что работники органов КГК и впредь будут с честью служить Отечеству, надежно защищая экономический суверенитет страны.