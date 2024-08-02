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Президент поздравил сотрудников и ветеранов КГК с профессиональным праздником

02 августа 2024 07:44
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Изо дня в день они стоят на страже экономической безопасности, интересов государства и народа, следят за исполнением законодательства. Свой профессиональный праздник отмечают работники органов госконтроля, а ведомство круглую дату – 30-летие с момента образования КГК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудников и ветеранов поздравил глава государства, выразив уверенность, что работники органов КГК и впредь будут с честью служить Отечеству, надежно защищая экономический суверенитет страны.

Президент поздравил сотрудников и ветеранов КГК с профессиональным праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Создание и развитие Комитета государственного контроля тесно связаны со становлением суверенной Беларуси. За три десятилетия он не только состоялся как авторитетный институт государственного контроля, но и стал важнейшим звеном в укреплении национальной безопасности, достижении приоритетных целей экономического и правового развития страны.

# общество

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