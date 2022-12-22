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Президент поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником

22 декабря 2022 08:16
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Новости Беларуси. Работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко подчеркнул, что благодаря им энергетический комплекс динамично развивается.

Президент поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Освоен мирный атом, реализуются масштабные проекты по получению энергии не только из привычных углеводородов, но и возобновляемых источников, местных видов топлива. По каждому направлению внедряются новейшие технологии, монтируется современное оборудование, повышается эффективность использования генерирующих мощностей, что в совокупности ставит Беларусь на одну ступень развития с ведущими экономиками мира.

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# Праздничные даты # Александр Лукашенко

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