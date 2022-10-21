Президент посещает военный полигон в Брестской области

Там главе государства продемонстрируют разработки отечественного военпрома. В экспозиции – беспилотники разных видов, а также комплексы по борьбе с ними. Кроме того, будут представлены индивидуальные медкомплекты для оказания помощи в различных ситуациях. После на полигоне разыграют показательный военный эпизод. Ожидается, что сегодня Президент также пообщается с журналистами.