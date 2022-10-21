Президент посещает военный полигон в Брестской области

Новости Беларуси. 21 октября Президент Беларуси посещает знаменитый полигон Обуз-Лесновский (недалеко от Барановичей), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 21 октября Президент Беларуси посещает знаменитый полигон Обуз-Лесновский (недалеко от Барановичей), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там главе государства продемонстрируют разработки отечественного военпрома. В экспозиции – беспилотники разных видов, а также комплексы по борьбе с ними. Кроме того, будут представлены индивидуальные медкомплекты для оказания помощи в различных ситуациях. После на полигоне разыграют показательный военный эпизод. Ожидается, что сегодня Президент также пообщается с журналистами.