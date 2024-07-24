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Президент поручил до 1 августа восстановить электричество во всех населённых пунктах Беларуси

24 июля 2024 06:26
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Александр Лукашенко накануне подписал распоряжение об устранении последствий опасных метеорологических явлений. В соответствии с документом, Министерству энергетики поручено подключить к электроснабжению все пострадавшие населенные пункты до 1 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поручил до 1 августа восстановить электричество во всех населённых пунктах Беларуси-1

Сейчас постепенно с восстановлением сети 10 киловольт (это воздушные линии) снижается количество дизель-генераторных установок, которые там работают. Стихия оставила после себя множество последствий. Энергетики с большим стажем говорят, что на их памяти таких масштабных разрушений не было никогда. Дать людям свет в кратчайший срок – поручение Президента, оно выполняется днем и ночью. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства по 26 июля работает горячая линия, обратиться можно по вопросам ликвидации последствий урагана.

Горячая линия ЖКХ по вопросам ликвидации последствий урагана: 8 (017) 371-07-04.

# Природные катаклизмы # общество # Александр Лукашенко

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