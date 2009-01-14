Президент подписал закон "О соцзащите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС"

Новый документ системно и комплексно определяет объем социальных льгот, прав и гарантий.

В частности по лекарственному обеспечению, санаторно-курортному лечению и оздоровлению, проезду на транспорте, оплате жилищно-коммунальных услуг и так далее. В законе сохранены социальные льготы, предусмотренные для таких граждан Законом "О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан".



Впервые на законодательном уровне закреплены категории граждан, относящиеся к участникам ликвидации последствий других радиационных аварий и потерпевшему населению. Это, к примеру, граждане, принимавшие непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия в атмосфере или под водой, учениях с применением такого оружия.