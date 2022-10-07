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Президент подписал директиву о недопустимости роста цен – что правительство будет делать дальше?

07 октября 2022 10:03
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Новости Беларуси. Для незамедлительного и жесткого реагирования на сложившуюся на потребительском рынке ситуацию. Президент подписал директиву о недопустимости роста цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она также предусматривает ответственность за ненадлежащее выполнение установленных в документе требований.  

Президент подписал директиву о недопустимости роста цен – что правительство будет делать дальше?-1

Создана и рабочая группа во главе с председателем Совета Республики, которой поручено в 10-дневный срок разработать и представить в Совмин предложения о мерах по совершенствованию ценового регулирования, обеспечить на постоянной основе мониторинг цен и состояния потребительского рынка, информировать контролирующие и правоохранительные органы о выявленных нарушениях для принятия мер реагирования.  

Президент подписал директиву о недопустимости роста цен – что правительство будет делать дальше?-4

В свою очередь правительство должно будет до 20 октября на основе предложений рабочей группы утвердить и ввести в действие систему регулирования цен, обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной.  

В Беларуси введен мораторий на повышение цен.  

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Александр Лукашенко # Наталья Кочанова # Фотофакт

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