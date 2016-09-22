Президент обсудил с Синодом Белорусского Экзархата основы взаимоотношений церкви и государства

Новости Беларуси. У православной церкви и политики Александра Лукашенко – схожие нравственные посылы: справедливость и человеколюбие. Сама церковь является надежной и созидательной опорой для государства.

Вместе с тем, необходимо еще глубже вовлекать духовенство в социальные процессы. Как это сделать, сегодня Президент обсудил с Синодом Белорусского Экзархата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Убежден, что наша дальнейшая работа будет по-прежнему носить только созидательный характер. И позволит скоординировать усилия по укреплению общества и его духовному обогащению. Ведь будущее церкви во многом зависит от осознания ею необходимости увеличения духовной составляющей социальных процессов, происходящих в нашей Беларуси.

Наш народ всегда ориентировался на высокие гуманистические достижения. Следовал лучшим примерам нравственности. Издавна именно церковь служила вестником надежды и веры, помогала человеку на пути к христианским идеалам. Ее авторитет и опыт сегодня востребованы как никогда.

Из истории нам хорошо известно, что основы православной веры – справедливость и человеколюбие – воодушевляли людей на подвиг. Именно эти ценности помогали им с достоинством переживать самые тяжелые времена.

Но если вы меня внимательно слушали, и даже невнимательно, поскольку я очень часто об этом говорю,

в основу своей политики я положил именно эти ценности: справедливость и любовь, и преданность к человеку, к людям.

И здесь у меня нет никакого двойного дна, в этой политике. Это действительно искренне.

Встреча продлилась три часа. Еще перед ее началом Александр Лукашенко отметил, что диалог должен быть открытым и предельно откровенным. Разговор затрагивал различные темы: от возведения новых храмов до строительства отношений между церковью и государством. Самая массовая конфессия объединяет 85% верующего населения Беларуси.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

У нас у каждого есть область работы. Каждый делай свое дело, делай только честно, добросовестно и правильно. Вот и все. Мы не конкурируем с другими конфессиями. Каждый делает свое дело. Искренне радуюсь тому, что сегодня мир межконфессиональный на белорусской земле. Это хороший задел. И я думаю, что совершенно не случайно