Прямой эфир

Президент направил поздравление с Днём печати: от прессы требуется качественный анализ событий, точность оценок

05 мая 2024 07:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

День печати ежегодно отмечается в Беларуси 5 мая. Поздравления принимают сотрудники газет, журналов, работники издательств, типографий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всем ветеранам и тем, кто и сейчас занят в отрасли, здоровья, счастья и благополучия, интересных творческих задач и их успешной реализации пожелал Президент Беларуси.

Президент направил поздравление с Днём печати: от прессы требуется качественный анализ событий, точность оценок-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Праздник подчеркивает особую роль печатного слова как авторитетного советчика и собеседника, формирующего кругозор и мышление человека в огромном изобилии информации. Ваш труд – зеркало нашей жизни, позволяющее в информационном многообразии разглядеть и понять суть происходящего. Это требует от прессы качественного анализа событий, оперативности, точности оценок, а также твердой патриотической позиции. В век высоких технологий и постправды вы одним своим словом, проникая в умы, сердца и души миллионов людей, способны порадовать или огорчить, вселить надежду и уверенность, предупредить об опасности. Привлекая внимание к актуальным темам, помогаете решать злободневные вопросы.

Пусть каждая строчка, написанная вами, способствует развитию белорусского общества и помогает нам противостоять вызовам нового времени.

# СМИ Беларуси # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с Пасхой
05 мая 2024 07:42

Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с Пасхой

Если ночь тёплая и звёздная, урожай будет хороший. Народные приметы на начало мая
04 мая 2024 18:28

Если ночь тёплая и звёздная, урожай будет хороший. Народные приметы на начало мая

Дождевание, полив и задымление – разбираемся, как спасти деревья и кустарники от майских морозов
04 мая 2024 18:24

Дождевание, полив и задымление – разбираемся, как спасти деревья и кустарники от майских морозов

Православный мир в ожидании Пасхи! Как белорусские верующие отмечают Страстную субботу?
04 мая 2024 18:11

Православный мир в ожидании Пасхи! Как белорусские верующие отмечают Страстную субботу?

Мальчик накрыл собой пулемёт! Рассказываем о подвиге 16-летнего Миши Белуша
04 мая 2024 18:09

Мальчик накрыл собой пулемёт! Рассказываем о подвиге 16-летнего Миши Белуша

«Раскол в мире идёт в борьбе за душу человечества». Какая роль Запада? Анонс «САСС уполномочен заявить
04 мая 2024 17:25

«Раскол в мире идёт в борьбе за душу человечества». Какая роль Запада? Анонс «САСС уполномочен заявить

Витебская гимназия №2 снова в топе по итогам олимпиад. Учащиеся рассказали, что помогло им достичь успеха
04 мая 2024 17:25

Витебская гимназия №2 снова в топе по итогам олимпиад. Учащиеся рассказали, что помогло им достичь успеха

Пустовой: Президент был, есть и будет в окружении людей! Это код белорусской власти
04 мая 2024 17:16

Пустовой: Президент был, есть и будет в окружении людей! Это код белорусской власти

Азарёнок: «Христос с нашим Президентом в командном пункте ВВС и войск ПВО. Он всегда рядом. Слушает и помогает»
04 мая 2024 17:15

Азарёнок: «Христос с нашим Президентом в командном пункте ВВС и войск ПВО. Он всегда рядом. Слушает и помогает»

Практичные технологии – какие нововведения используют при реконструкции трассы М11
04 мая 2024 16:59

Практичные технологии – какие нововведения используют при реконструкции трассы М11

За что Президент похвалил военных и почему поляки требуют открыть границу с Беларусью? Анонс «Недели»
04 мая 2024 16:53

За что Президент похвалил военных и почему поляки требуют открыть границу с Беларусью? Анонс «Недели»

Создают шедевры из глины и ставят театральные постановки. Почему дом-интернат в Минске – особенное место?
04 мая 2024 16:21

Создают шедевры из глины и ставят театральные постановки. Почему дом-интернат в Минске – особенное место?