Президент направил поздравление с Днём печати: от прессы требуется качественный анализ событий, точность оценок

Всем ветеранам и тем, кто и сейчас занят в отрасли, здоровья, счастья и благополучия, интересных творческих задач и их успешной реализации пожелал Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Праздник подчеркивает особую роль печатного слова как авторитетного советчика и собеседника, формирующего кругозор и мышление человека в огромном изобилии информации. Ваш труд – зеркало нашей жизни, позволяющее в информационном многообразии разглядеть и понять суть происходящего. Это требует от прессы качественного анализа событий, оперативности, точности оценок, а также твердой патриотической позиции. В век высоких технологий и постправды вы одним своим словом, проникая в умы, сердца и души миллионов людей, способны порадовать или огорчить, вселить надежду и уверенность, предупредить об опасности. Привлекая внимание к актуальным темам, помогаете решать злободневные вопросы.

Пусть каждая строчка, написанная вами, способствует развитию белорусского общества и помогает нам противостоять вызовам нового времени.