Президент направил на рассмотрение в парламент проект закона "Об амнистии в связи с 65-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков"

В обществе в преддверии юбилея Победы активно обсуждаются вопросы, связанные с проявлением государством акта гуманизма в виде амнистии осужденных.

Такие законы выступают в качестве инструмента публичной помощи осужденным, ставшим на путь исправления. В нашей республике уже стало доброй традицией инициирование таких законов главой государства. Последняя амнистия прошла весной этого года, она коснулась тех, кто не совершил особо тяжкие преступления.

Во время недавнего интервью Александра Лукашенко руководителям ведущих белорусских средств массовой информации поднимался вопрос о проведении в Беларуси амнистии. В связи с этим глава государства подтвердил, что данный вопрос всесторонне прорабатывается, в том числе с учетом интересов граждан и государства, для принятия взвешенного законодательного решения.