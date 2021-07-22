Президент на совещании с Совмином: вы знаете моё отношение к увеличению численности министерств и ведомств

Новости Беларуси. От ядерной безопасности до наращивания экспорта – во Дворце Независимости 22 июля прошло совещание руководства Совмина с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На совещании прозвучало предложение Совмина ввести должности официальных представителей министерств промышленности, сельского хозяйства и продовольствия при посольстве в Китае, а вот штатную численность персонала во всех загранучреждениях необходимо оптимизировать. По мнению руководства Совмина, для полной цифровизации учета, контроля и уплаты налогов и улучшения налогового администрирования необходимо увеличить численность сотрудников Министерства по налогам и сборам. На это Президент отреагировал критически.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хотел бы услышать мотивацию, вы знаете мое отношение к увеличению численности не только чиновничьего аппарата, но и других министерств и ведомств. Все предложения подразумевают дополнительные государственные расходы. В этой связи нужны железные гарантии того, что они своевременны и что без этих расходов не обойтись, и что они будут эффективны и принесут больше доходов, чем расходов. Мы должны быть уверены, что предлагаемые новации обеспечат решение важнейших вопросов – от ядерной безопасности до наращивания экспорта. Причем отдельно прошу остановиться и пояснить, как дополнительные чиновники Министерства по налогам и сборам упростят отношения граждан-плательщиков с налоговыми органами, обеспечат дебюрократизацию этой сферы и упрощение налогового администрирования. Александр Лукашенко про ядерные отходы: встаёт вопрос, что мы будем делать с этим ценнейшим, но очень опасным продуктом