Президент Кыргызстана Курманбек Бакиев не признает свою отставку с поста главы государства и намерен вернуть ситуацию в стране в конституционное поле

Такое заявление он сделал сегодня в Минске в штаб-квартире СНГ.

Напомним, о том, что Президент Кыргызстана находится в Минске, накануне заявил Глава белорусского государства, отвечая на вопрос депутата в Овальном зале после оглашения Послания к белорусскому народу и национальному собранию. Александр Лукашенко обозначил некоторые аспекты событий в Кыргызстане и присутствие Бакиева в Минске.

Курманбек Бакиев, Президент Кыргызской Республики:

Дорогие друзья, дамы и господа! Мой народ переживает страшную трагедию. Банда самозванцев объявила себя властью и творит беспредел, убивает мирных людей, разрушает жилища. Грабеж и насилие становятся нормой жизни. Страна отброшена на десятки лет назад.

Я, как Президент Кыргызстана, как гарант Конституции, не снимаю с себя ответственность за катастрофу, которую переживает мой народ, и готов ответить за это по закону. Но это не значит, что я могу подчиниться бандитам и бросить мой народ в беде. В этой связи я заявляю следующее.

Первое. Я еще раз выражаю глубокое соболезнование всем родственникам и близким погибших.

Второе. Я не признаю свою отставку. Почему? Объясню позже. Девять месяцев назад народ Кыргызстана избрал меня президентом и я присягнул служить ему. Нет силы, которая заставит меня отказаться от моей клятвы, только смерть остановит меня. Я, Курманбек Бакиев, законно избранный Президент Кыргызстана, признанный мировым сообществом.

Третье. Все должны знать, что бандиты, которые пытаются захватить власть — исполнители чужой воли и не имеют никакой легитимности. Кыргызстан не будет ничьей колонией. Мой народ хочет быть свободным — и станет свободным. Продолжит строительство современного независимого демократического государства.

Четвертое. 7 апреля 2010 года на основании Конституции Кыргызстана президентским указом я ввел чрезвычайное положение в ряде регионов страны. Я хочу, чтобы каждый гражданин Кыргызстана понимал, что, исполняя приказы банды, он ставит себя вне закона и становится соучастником преступлений со всеми вытекающими последствиями. Наказание за преступления неминуемо.

Пятое. Я призываю лидеров мирового сообщества: не создавайте прецедент! Не признавайте банду легитимной властью! Я настаиваю на проведении независимого международного расследования и наказании виновных в гибели людей, мародерстве и разжигании межнациональной розни.

Шестое. Я обращаюсь к политическим лидерам СНГ: нашей свободе и независимости меньше двух десятков лет. Не отступайте перед грубой силой — вы в ответе за свой народ!

Седьмое. Граждане Киргизии! Не верьте, что мы одиноки! У нас есть надежные друзья, и их немало. Мы можем опереться на них в трудную минуту и спасти страну от большой беды.

Восьмое. Я сделаю все, чтобы вернуть жизнь в Кыргызстане в конституционное поле, и ни при каких обстоятельствах не позволю бандитам определять судьбу нашего народа. Я убежден: в воле моего народа — преодолеть смуту.