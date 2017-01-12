Президент изменил список лиц, которые считаются «тунеядцами»

Новости Беларуси. В Беларуси скорректирован список лиц, обязанных участвовать в финансировании государственных расходов. Президентом внесены изменения в декрет «О предупреждении социального иждивенчества».

От выплат освобождаются участники спортивных национальных сборных и проходящие альтернативную службу.

А вот безработные, которые направлены на переобучение, не должны иметь никаких нареканий на занятиях. В противном случае они зачисляются в разряд тунеядцев.

Внесена и ясность относительно родителей, которые воспитывают детей до 7 лет.

Для них условие: ребенок не ходит в детский сад. Местным органам власти дается право освобождать от уплаты сбора людей, находящихся в сложной жизненной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.