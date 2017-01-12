Прямой эфир

Президент изменил список лиц, которые считаются «тунеядцами»

12 января 2017 17:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси скорректирован список лиц, обязанных участвовать в финансировании государственных расходов. Президентом внесены изменения в декрет «О предупреждении социального иждивенчества».

От выплат освобождаются участники спортивных национальных сборных и проходящие альтернативную службу.

А вот безработные, которые направлены на переобучение, не должны иметь никаких нареканий на занятиях. В противном случае они зачисляются в разряд тунеядцев.

Внесена и ясность относительно родителей, которые воспитывают детей до 7 лет.

Для них условие: ребенок не ходит в детский сад. Местным органам власти дается право освобождать от уплаты сбора людей, находящихся в сложной жизненной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент изменил список лиц, которые считаются «тунеядцами»-1

Поскольку возникли такие уточнения, у налоговых органов появилось дополнительное время, чтобы подготовить извещения. Те, кто все же обязан уплатить сбор за 2015, получат их не позднее 20 января 2017 года.

Перенесен и срок уплаты сбора: с декабря 2016 на конец февраля 2017.

# общество # Налоги # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Скиделе начали строить белорусско-индийский завод по производству лекарств от ВИЧ
12 января 2017 17:26

В Скиделе начали строить белорусско-индийский завод по производству лекарств от ВИЧ

Сцена была уставлена цветами, шампанским – люди его уважали: 12 января Владимиру Мулявину исполнилось бы 76
12 января 2017 17:17

Сцена была уставлена цветами, шампанским – люди его уважали: 12 января Владимиру Мулявину исполнилось бы 76

Как перевезти собаку в поезде: сколько стоит и какие документы нужны?
12 января 2017 16:38

Как перевезти собаку в поезде: сколько стоит и какие документы нужны?