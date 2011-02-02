Президент Египта Хосни Мубарак покинет пост после избрания нового президента осенью

Ночью 2 февраля в одном из крупнейших городов арабской республики Александрии столкнулись противники и сторонники действующего президента.

Группы молодых людей, вооруженных камнями, собрались на одной из городских площадей. Кровопролития удалось избежать благодаря вмешательству военных. Сообщается, что ночью в разных районах города были слышны выстрелы. К месту столкновений направили тяжёлую армейскую технику. Сведений о жертвах и пострадавших в результате инцидента нет. Акция протеста продолжается и на площади Тахрир в центре Каира. Демонстранты требуют глобальных перемен. Накануне вечером президент Египта Хосни Мубарак в телеобращении к народу пообещал покинуть свой пост после избрания нового президента. Многотысячные антиправительственные акции протестов проходят в Египте с 25 января. Люди выражают недовольство безработицей и другими экономическими проблемами. В результате столкновений погибло более 300 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».