Президент Чили заработает на продаже своей телекомпании 130 миллионов долларов

Президент Чили Себастьян Пиньера нашел покупателя на принадлежащую ему телекомпанию Chilevision.

Как передает агентство Reuters, управляющая компания Пиньеры Bancard Inversiones уже заключила сделку о продаже телекомпании инвестиционной группе Linzor Capital.

Согласно официальному заявлению компании Пиньеры, сделка по продаже Chilevision будет завершена в течение двух месяцев. Компания подчеркивает, что благодаря этому бюджет страны пополнится 24 миллионами долларов – сумма налогов, которую президент должен уплатить с продажи актива.

Сумма сделки пока официально не разглашается, однако, по оценкам Reuters, речь идет о 130 миллионах долларов. Чилийские СМИ оценивают телеканал в еще большую сумму – не менее 160 миллионов долларов. Chilevision является вторым по значимости телеканалом в Чили, после государственной телесети Television Nacional.

Себастьян Пиньера – известный в Латинской Америке миллиардер и консерватор – был избран президентом Чили в январе 2010 года, однако повременил с продажей своих активов. Позже под давлением критиков Пиньера пообещал немедленно прекратить свою предпринимательскую деятельность и продать принадлежащие ему акции крупных компаний во избежание конфликта интересов.