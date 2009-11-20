Президент Беларуси знакомится с перспективами развития столицы

Совещание проходит в городской Ратуше.

В центре внимания главы государства три основных вопроса: корректировка генерального плана Минска до 2030 года, подготовка городской инфраструктуры к проведению чемпионата мира по хоккею в 2014 году и реализация некоторых инвестпроектов.

Отметим, генеральный план Минска, начиная с 40-х годов, корректировался много раз. Но всегда была одна цель – создание нового города с крупными производственными комплексами, широкими проспектами и большими архитектурными ансамблями площадей.

Численность населения города постоянно росла. И в 1996 году разработчики генплана предположили, что к 2010 году в столице будет проживать 2 миллиона 100 тысяч человек. Действующий генеральный план 2003 года впервые уменьшил рост численности до 1 миллиона 900 тысяч. При этом запланированный ежегодный прирост населения за прошедшие годы возросли почти вдвое.

Этим сегодня и определяется актуальность корректировки генерального плана Минска. Прогноз социально-экономического развития города до 2030 года предусматривает рост населения столицы до 2 миллионов 150 тысяч человек, из которых около 50 тысяч приходится на пригородные поселения в границах перспективного развития Минска.