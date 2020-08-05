Президент Беларуси выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами взрыва в Бейруте

Около 250 тысяч жителей остались без крова из-за мощного взрыва в порту ливанского Бейрута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке жертв – более 100 человек, раненых – свыше 4000.

Как сообщает МИД нашей страны, сведений о пострадавших белорусах в результате ЧП нет. Многие государства вызвались помочь Ливану в этой непростой ситуации. В Бейрут отправляют спасателей и медперсонал. «Сила удара отбросила меня от входа в магазин». Что говорят местные жители о взрыве в ливанском Бейруте

Соболезнования и слова поддержки руководству Ливана, а также родным и близким погибших направил Александр Лукашенко. Президент отметил, что печальное известие о многочисленных жертвах в порту Бейрута в Беларуси восприняли с большой болью. «Его последствия будут стоить нам миллиарды долларов». Что происходит в Бейруте после мощного взрыва