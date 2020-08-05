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Президент Беларуси выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами взрыва в Бейруте

05 августа 2020 14:49
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Около 250 тысяч жителей остались без крова из-за мощного взрыва в порту ливанского Бейрута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке жертв – более 100 человек, раненых – свыше 4000.

Президент Беларуси выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами взрыва в Бейруте-1

Как сообщает МИД нашей страны, сведений о пострадавших белорусах в результате ЧП нет. Многие государства вызвались помочь Ливану в этой непростой ситуации. В Бейрут отправляют спасателей и медперсонал.

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Президент Беларуси выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами взрыва в Бейруте-4

Соболезнования и слова поддержки руководству Ливана, а также родным и близким погибших направил Александр Лукашенко. Президент отметил, что печальное известие о многочисленных жертвах в порту Бейрута в Беларуси восприняли с большой болью.

«Его последствия будут стоить нам миллиарды долларов». Что происходит в Бейруте после мощного взрыва

Президент Беларуси выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами взрыва в Бейруте-7

Последствия жуткого происшествия действительно катастрофические. Размер ущерба оценивают в сумму до 5 миллиардов долларов.   

# Взрыв # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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